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понедельник, 02 сентября 2019 10:26

Ломаченко назвал будущего соперника

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Ломаченко назвал будущего соперника
Василий Ломаченко хочет видеть своим следующим соперником Теофимо Лопеса

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом назвал свою следующую цель.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем - Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Коммi", - цитирует Ломаченко журналист "Boxingscene" Джейк Донован.

Бой за чемпионский титул IBF в легком весе Теофимо Лопес - Ричард комм состоится 14 декабря. Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая на бой.

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Теофимо Лопес - американский и гондурасский боксер, представитель легкой весовой категории. В профессиональном боксе с 2016 года в 12 боях одержал 12 побед, 10 нокаутом.

https://www.obozrevatel.com
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