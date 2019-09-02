Ломаченко назвал будущего соперника

Василий Ломаченко хочет видеть своим следующим соперником Теофимо Лопеса

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом назвал свою следующую цель.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем - Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Коммi", - цитирует Ломаченко журналист "Boxingscene" Джейк Донован.

Бой за чемпионский титул IBF в легком весе Теофимо Лопес - Ричард комм состоится 14 декабря. Ранее Лопес негативно высказывался в адрес Ломаченко, постоянно вызывая на бой.

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Теофимо Лопес - американский и гондурасский боксер, представитель легкой весовой категории. В профессиональном боксе с 2016 года в 12 боях одержал 12 побед, 10 нокаутом.