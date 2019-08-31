Ломаченко – Кємпбелл (LIVE)

Кэмпбелл значительно выше Ломаченко

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция боя за три титула

Доброго боксерского вечера, панове!

Сегодня около полуночи на "О2 Arena" в Лондоне, Великобритания, 31-летний украинец Василий Ломаченко проведет свой 15-й бой среди профессионалов. Имеет 13 побед, 10 нокаутов и одно поражение. Встретится с британским сверстником Люком Кэмпбеллом - до боя 20 побед, 16 нокаутов, два поражения.

Впервые в бою Василия на кону будут стоять три чемпионских титула - WBA и WBO, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс WBC. В случае победы уроженец Белгорода-Днестровского, Одесская область, сделает предпоследний шаг к своей цели: стать абсолютным чемпионом мира. Для этого надо объединить четыре титула по основным версиям.

Оба соперника были элитными боксёрами любителями. Ломаченко выиграл две Олимпиады - 2008 и 2012 годов, Кэмпбелл домашнюю - в Лондоне-2012 в более низкой весовой категории, чем Василий. Среди профессионалов Василий Ломаченко является чемпионом мира с 2014 года. Люк во второй раз будет претендовать на чемпионский титул. Большим фаворитом боя является Ломаченко - лучший боксер планеты независимо от весовой категории. Пожелаем ему яркой победы и будем следить вместе за ходом боя.