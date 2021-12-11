Ломаченко — Комми (Live)

Ломаченко хоче вернуть пояса. Фото: twitter.com/trboxing

Сегодня, около шести утра по киевскому времени, украинский боксер Василий Ломаченко встретится с представителем Ганы Ричардом Комми, чтобы побороться за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе. Бой станет центральным событием боксерского шоу на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Gazeta.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, победитель которого, по всей вероятности, получит статус обязательного претендента на бой с абсолютным чемпионом мира, австралийцем Джорджем Камбососом-младшим.

Фаворитом боя является Василий Ломаченко – бывший чемпион мира в трех весовых категориях и бывший объединенный чемпион мира в легком весе. Для него это будет 18-й бой на профи-ринге: у него 15 побед, 11 нокаутов, и два поражения. Ричард Комми выиграл 30 поединков, 27 нокаутов, при трех поражениях. Ярко выраженный нокаутер из Ганы в позапрошлом году владел титулом IBF в 2019 году. Потерял его в бою с американцем Теофимо Лопесом – проиграл техническим нокаутом во втором раунде. После завоевания пояса IBF, Лопес вышел на объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира с Василием Ломаченко и нанес ему сенсационное поражение. А две недели назад Лопес потерял все титулы, проиграв Камбососу-младшему.

Уже в ближайшее время в ринге сойдутся непревзойденный техник Василий Ломаченко и разрушительный панчер Ричард Комми. А это значит, что нас ждет невероятное боксерское зрелище.