Ломаченко - Кэмпбелл: что нужно знать о шансах соперников

В субботу, 31 августа, Василий Ломаченко впервые в карьере будет иметь возможность покинуть ринг с тремя чемпионскими поясами. Сейчас он владеет двумя - по версиям WBA (Super) и WBO в легком весе. На кону его боя против британца Люка Кэмпбелла будет стоять также вакантный титул WBC. Соперники сойдутся в центре ринга около полуночи на "O2 Arena" в Лондоне, Великобритания. Gazeta.ua начнет текстовую онлайн трансляцию, начиная с 23:00 ч. Какие детали накануне боя самые важные?

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Ломаченко - большой фаворит

В ринге сойдутся два левши, сверстники - 31-летние - и олимпийские чемпионы, украинец - двукратный. Кэмпбелл будет боксировать в родных стенах, при традиционном в Англии "домашнем" судействе. Хозяин ринга имеет огромное преимущество в антропометрических данных. Он бывший элитный боксер-любитель и топ-боксер, как профессионал. Но он будет до неприличия большим андердогом в бою против Ломаченко - лучшего боксера мира независимо от весовой категории. Аналитики букмекерских контор оценивают вероятность победы Ломаченко в 88%, досрочной - в 71%. Шансы на победу Кэмпбелла (8%) выглядят призрачными. Вероятность ничейного результата - 4%.

Важно не травмироваться

Василий Ломаченко сейчас находится в расцвете сил и таланта, он наиболее сбалансированный и разносторонний боксер. Украинский атлет известный, как "Матрица", за способность избегать ударов и создавать невероятные углы чтобы доносить свои. У Ломаченко нет слабых мест, за исключением одного - он часто травмируется. И этот фактор нельзя отбрасывать в поединке.

Британец не будет успевать за скоростью Василия, его перемещениями, импровизацией, творчеством в ринге. После шестого раунда Лома до максимума взвинтит темп и нокаут будет вопросом времени

Люк - хороший, Лома - слишком хороший

Примерно в таком духе оценивают шансы соперников большинство экспертов. При всех достоинствах, Кэмпбелл - академический, бесхитростный, предсказуемый боксер. Ломаченко "прочитает" его за несколько раундов, после чего бой станет односторонним. Британец не будет успевать за скоростью Василия, его перемещениями, импровизацией, творчеством в ринге. После шестого раунда Лома до максимума взвинтит темп и нокаут будет вопросом времени. Он "придет" именно тогда, когда публика вдоволь насладится мастерством одного гения.

Ломаченко и Кэмпбелл дебютировали на профи-ринге в следующем году после завоевания золотых олимпийских медалей в Лондоне - в разных весовых категориях. За шесть лет среди профессионалов украинец выиграл 13 боев, 10 нокаутов, один проиграл. Британец побеждал 20 раз, 16 нокаутов, и дважды проигрывал.