Ломаченко и Лопес подписали контракт на провдення боя

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на объединительный бой.
Бой Ломаченко с Лопесом пройдет в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе, сообщает Top Rank
В Украине поединок в прямом эфире покажет стриминговий сервис MEGOGO.
Гонорар украинца за предстоящий поединок составит 3,25 миллиона долларов, Американец получит 1,5 миллиона. Объединительный бой мог сорваться из-за финансовой стороны вопроса и недовольство Лопеса, но представителям боксеров удалось все уладить.
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Василий Ломаченко удерживает три чемпионских титула. В Лопеса только один. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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