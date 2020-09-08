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вторник, 08 сентября 2020 09:14

Ломаченко и Лопес подписали контракт на провдення боя

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Ломаченко и Лопес подписали контракт на провдення боя
Теофимо Лопес и Василий Ломаченко проведут бой в США. Фото: boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на объединительный бой.

Бой Ломаченко с Лопесом пройдет в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе, сообщает Top Rank

В Украине поединок в прямом эфире покажет стриминговий сервис MEGOGO.

Гонорар украинца за предстоящий поединок составит 3,25 миллиона долларов, Американец получит 1,5 миллиона. Объединительный бой мог сорваться из-за финансовой стороны вопроса и недовольство Лопеса, но представителям боксеров удалось все уладить.

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Василий Ломаченко удерживает три чемпионских титула. В Лопеса только один. Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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Дата
08
сентября

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