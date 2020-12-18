Ломаченко хочет провести с Лопесом реванш

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко. Фото: boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко хочет провести реванш против Теофимо Лопеса.

Ломаченко считает, что должен провести еще один бой против Лопеса, потому что он боксировал с травмой.

"Я хотел бы реванш. Я вообще считаю, что он поставит точку в моей карьере. Или я проиграю поединок, или заберу все пояса. Это будет достигнута цель. Тогда я, соответственно, буду двигаться дальше.

Смотря на то, как прошел поединок, я считаю, что должен быть реванш. Думаю, они его не примут. Потому что боятся. Они знают, что я боксировал с травмой", - сказал Ломаченко в эфире LOMUS official.

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Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.