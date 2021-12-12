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воскресенье, 12 декабря 2021 07:25

Ломаченко деклассировал Комми

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Уверенной победой Василия Ломаченко завершилось его сражение с представителем Ганы Ричардом Комми за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в легком весе. Соперники встречались на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Все трое судей отдали победу Ломаченко с большой разницей – 119:108 дважды и 117:110. В 7-м раунде Ломаченко отправил Комми в тяжелый нокдаун, но не добил.

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С начала боя Ломаченко завладел инициативой. Он превосходил соперника в скорости, был легче на ногах, отлично создавал углы для своих атак. Украинец легко входил на среднюю дистанцию, проводил свою атаку и уходил. Комми порой огрызался, но попадал в основном по блоку.

В четвертом раунде Ломаченко дал мастер-класс сопернику. "Матрица" Ломаченко – во всей красе. После паузы в пятом раунде, в шестом Ломаченко просто расстреливал на выбор соперника. А в середине седьмого отправил его в тяжелый нокдаун коротким левым боковым в челюсть. Комми не уверенно встал, но Лома не спешил его добивать, сигнализируя углу Комми, чтобы те, возможно, сняли своего бойца с боя. А дальше попытка добить Комми не получилась – тот клинчевал, держался и выжил.

В середине седьмого отправил Комми в тяжелый нокдаун коротким левым боковым в челюсть

После этого Ломаченко начал брать большие паузы и Комми сумел восстановиться. До финального гонга Лома выцеливал соперника, но добить не смог. Уверенная, односторонняя победа над экс-чемпионом мира. Но, думается, фанатам больше понравилось бы, если бы Ломаченко нокаутировал соперника, а не пожалел его.

Ожидаем, что после этой победы WBO сделает Ломаченко обязательным претендентом на свой титул, которым владеет австралиец Джордж Камбосос-младший. У него в коллекции также другие три основных титула в легком весе.

Ломаченко одержал свою 16-ю победу на профи-ринге, имеет 11 нокаутов и два поражения. Комми потерпел четвертое поражение при 30-ти победах, 27 нокаутах.

Автор: Василий Танкевич
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