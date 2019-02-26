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вторник, 26 февраля 2019 15:06

Ломаченко дал характеристику следующему сопернику

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Ломаченко дал характеристику следующему сопернику
Ломаченко рассказал о следующем бое. Фото: sport.bigmir.net

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко уверен, что его следующий соперник Энтони Кролла выложится на ринге на полную, чтобы попытаться отобрать у украинца чемпионские пояса.

"В Лос-Анджелесе очень страстные фанаты, они знают бокс. Я покажу свои лучшие качества и выдам качественный бокс в поединке с Кроллой.

Энтони - обязательный претендент, и я уверен, что на ринге он отдаст все силы ради шанса получить титулы", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

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В свою очередь Кролла прокомментировал предстоящий бой с Ломаченко, заявив, что у украинца нестандартный стиль.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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