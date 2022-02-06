Ломаченко бросил вызов Камбососу

Украинский боксер Василий Ломаченко готов провести бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа.

Австралийский боксер уже получил предложение о проведении поединка от менеджеров Ломаченко. Теперь украинец ждет ответ.

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"Эй, чемпион, мы уже сделали тебе самое лучшее предложение. Ждем твоего решения", - написал Ломаченко в Twitter.

В ноябре 2021 года австралиец Джордж Камбосос сенсационно победил Лопеса и отобрал у него чемпионские титулы. В декабре того же года Ломаченко победил Ричарда Комми.

На бой против Камбососа претендуют Ломаченко, Джервонта Дэвис и Дэвин Хейни. Поединок должен пройти в Австралии в первой половине 2022-го.