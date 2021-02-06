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суббота, 06 февраля 2021 18:09

"Ливерпулю" не хватает раздражителя"

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&quot;Ливерпулю&quot; не хватает раздражителя&quot;
Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. Фото: Reuters

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" будет принимать "Манчестер Сити".

Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно лидируют в АПЛ опережая прошлогоднего чемпиона на 7 очков и еще имея игру в запасе.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально для Gazeta.ua поделился ожиданиям от этого матча.

"Ливерпуль" прервал свою 4 матчевую безвыигрышную серию двумя победами над "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", но затем проиграл "Брайтону". Что произойдет с командой?

Мне нравится поведение Юргена Клоппа.Так должен вести наставник команды, который понимает ее проблемы. Проблемы команды никуда не делась - усталость. Даже не физическая, а ментальная. Нет межсезонья, играют дважды в неделю без ротации.

Единственная претензия к тренерскому штабу "Ливерпуля" - они не проследили за качеством запасных. Получается, что Такуми Минамино не подходит. Диворк Огини деградирует на скамейке запасных. Джордан Шакири - не стабилен. Тиагу Алькаранта еще не до конца понимает принципы игры.

В последнем туре "мерсисайдцы" проиграли "Брайтону". Главная причина - не хватает раздражителя. Это точный показатель, чего не хватает команде в целом. Середняки и аутсайдеры не могут быть раздражителями. Футболисты просто не могут на них настроиться.

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Этим раздражителем может стать "Манчестер Сити"?

Конечно. Он должен им стать. Команда отреагировала на "Тоттенхэм". "Вест Хэм", который мог перегнать "Ливерпуль" в турнирной таблице.

Чего ждать от игры "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"?

Непонятно, как сыграет Гвардиола. Испанский тренер в последнее время начал играть очень рационально. Без Кевина Де Брюйне "горожане" будут играть собрано, не зная будут ли иметь свои моменты.


Без Кевина Де Брюйне "горожане" будут играть собрано, не зная будут ли иметь свои моменты


Важно, чтобы Тиагу Алькаранта начал обострять в середине поля. Испанский полузащитник "Ливерпуля" не должен давать только контроль мяча, но и острые передачи.

Нужно Клоппу рисковать, чтобы иметь шансы бороться за первое место?

Я бы не стал говорить о чемпионстве в этом сезоне для "Ливерпуля". Оно было добыто в прошлом. Выиграть дважды АПЛ - очень не просто любой команде. "Ливерпуль" мог бы это сделать, если был полноценный сезон. Команда Клоппа должна сейчас поставить себе задачу выиграть каждый матче. В "Сити" им выиграть проще, чем в аутсайдеров или середняков.

Победа "Ман Сити" станет серьезной заявкой на чемпионство?

Да. Это прямая дорога к титулу. Другой претендент "Манчестер Юнайтед" далек от чемпионской игры и многое теряет очек.

Ваш прогноз?

Будет много голов и победа "Ливерпулю" 4:2.


Матч состоится 7 февраля. Начало игры - в 19.30.

Автор: Сергей Тищенко
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