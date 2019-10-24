"Ливерпуль" выиграл суд у New Balance и получил выгодное предложение от Nike

"Ливерпуль" получил от Nike предложение на 75 млн фунтов в год

Английский "Ливерпуль" выиграл суд у американской компании New Balance, которая много лет является техническим спонсором клуба.

Это позволяет "красным" заключить многомиллионную сделку с Nike, сообщает Sky Sports.

New Balance пожаловался на "мерсисайдцев" из-за несоблюдения условий контракта. В мае 2020 года у сторон заканчивается контракт стоимостью 45 млн фунтов за сезон. New Balance собирался активировали опцию продления соглашения. Однако Nike опередил конкурентов и договорился с "красными" с рекордным для АПЛ предложением.

Nike предложил клубу более 75 млн фунтов в год. Сейчас контракт на такую ​​сумму имеет только "Манчестер Юнайтед" от Adidas.

"Мы разочарованы, что не в состоянии продолжать успешное спонсорство футбольного клуба "Ливерпуль". Мы знаем, что болельщики ценят уникальные и инновационные наборы, которые мы разрабатываем и поставляем, которые отражают наследие клуба и признают их прошлое и последние победы", - отметил пресс -секретарь New Balance.

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В июне "Ливерпуль" завоевал первенство Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2018/19. Это шестой трофей "мерсисайдского" клуба в своей истории.