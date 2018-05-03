"Ливерпуль" установил впечатляющий рекорд результативности в Лиге чемпионов

Салах с Мане являются одними из главных голеадоров "Ливерпуля". Фото: empireofthekop.com

После поражения в ответном матче 1/2 финала от "Ромы" (2:4) "Ливерпуль" установил рекорд Лиги чемпионов по результативности за сезон.

Всего подопечные Юргена Клоппа, которые в Риме дважды отметились до 25-й минуты, забили в нынешнем розыгрыше турнира уже 46 голов в 14 матчах, что является не только лучшим результатом в истории турнира, но и еврокубков вообще.

Ранее рекорд результативности в Лиге чемпионов принадлежал "Барселоне", которая в сезоне-1999/00 забила в 16 матчах 45 мячей, информирует Gracenote Live.

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"Ливерпуль" будет иметь возможность улучшить результативность, ведь 26 мая в Киеве на "Олимпийском" сыграет в финале Лиги чемпионов с "Реалом".