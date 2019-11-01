"Ливерпуль" сыграет два матча в один день

"Ливерпуль" будет вынужден сыграть дважды за один день. Фото: рейтер

Игроки "Ливерпуля" могут провести 2 матча за одни сутки, информирует "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа поедет в Катар на клубный Кубок мира. "Ливерпуль" начнет турнир с полуфинала, который запланирован на 18 декабря. Проблема в том, что в этот же день должен состояться матч 1/4 финала Кубка английской лиги с "Астон Виллой", который появился в календаре мерсисайдцев только после победы над "Арсеналом". Перенести матчи крайне трудно, поскольку подопечные Клоппа загружены играми на несколько месяцев вперед.

Существует вариант, что "Ливерпуль" выставит 2 разных состава на эти поединки - на клубном Кубке мира сыграет основа, а против "Астон Виллы" выйдет молодежь и представители резервной команды.

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В АПЛ "Ливерпуль" лидирует, имея после 10 матчей 28 очков. Ближайший преследователь "Манчестер Сити" имеет на 6 очков меньше.