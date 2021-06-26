"Ливерпуль" сделал запрос относительно Мбаппе

Килиан Мбаппе не хочет продолжать контракт из ПСЖ. Фото: Reuters

"Ливерпуль" направил официальный запрос в "ПСЖ" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca. Английский клуб интересуется возможностью купить форварда в летнее трансферное окно. Но, по информации источника, сам Мбаппе хочет перейти только в мадридский "Реал".

Французский "Пари Сен-Жермен" не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120–150 млн. Парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн. В услугах Мбаппе заинтересован мадридский "Реал".

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С 2018 года Мбаппе выступает за "Пари Сен-Жермен", куда он перешёл из "Монако". Контракт Килиана с "ПСЖ" действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач.