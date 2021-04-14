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среда, 14 апреля 2021 07:33

"Ливерпуль" - "Реал": где и когда можно посмотреть ответный матч

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&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Реал&quot;: где и когда можно посмотреть ответный матч
4 раза выиграл "Реал", а 3 - "Ливерпуль". Фото: Reuters

14 апреля "Ливерпуль" и "Реал" сыграют во 2-м матче 1/4 Лиги чемпионов. В 1-й игре в Мадриде хозяева оказались сильнее - 3:1.

Ответный Матч состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут телеканал Футбол 1 и Volia Football HD 1 на стриминговом сервисе MEGOGO.

"Ливерпуль" выйдет в полуфинал, если выиграет 2:0 или с разницей минимум в 3 гола. Клуб выиграл 4 из 5 предыдущих матчей во всех турнирах при едином поражении. Из-за травм команда не сможет рассчитывать на ключевых защитников ван Дейка, Матипа, Гомеса, а также полузащитника Хендерсона.

Реал выйдет в полуфинал, если победит, сыграет вничью или проиграет с разницей в 1 или 2 гола, кроме счета 0:2. Клуб не терпел поражений 13 матчей подряд во всех турнирах. За команду не смогут играть ключевые защитники Варан, Рамос, Васкес, Карвахаль и полузащитник Азар.

Статистика 7 официальных поединков между соперниками: 4 раза выиграл "Реал", а 3 - "Ливерпуль". Ни в одном из матчей не было ничьей.

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка четвертьфиналов была полностью открытой. Посева не было, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Первые полуфиналы запланированы на 27-28 апреля, ответные- на 4-5 мая.

Финал состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка.

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Дата
14
апреля

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