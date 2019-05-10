"Ліверпуль" предложили Клоппу новий контракт

Юрген Клопп .Фото: Reuters.

Боссы "Ливерпуля" в восторге от работы действующего наставника клуба Юргена Клоппа.

После триумфа над "Барселоной" руководство "Ливерпуля" предложили Юрген Клопп подписать новый контракт, докладывает Inside Futbol.

По информации портала, новое соглашение будет действовать до 2024-го с заработной платой 8,5 млн евро в год.

Напомним, действующий контракт немецкого наставника с мерсисайдцами длится до 2022 года, а его зарплата сейчас составляет 7 млн евро в год.

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Юрген Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015-го.