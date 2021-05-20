"Ливерпуль" поднялся в зону Лиги чемпионов

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях разгромил "Бернли" - 3:0.

Гости смогли отрыть счет в самом конце первого тайма после точного удара Роберто Фирмино.

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Сразу после перерыва Натаниэль Филиппс удвоил преимущество команды Юргена Клоппа. Под конец матча "Ливерпуль" довел дело до разгрома.

Победа позволила "красным" вернуться в зону Лиги чемпионов и занять четвертое место за тур до завершения чемпионата. "Лестер" уступил в гостях "Челси". Теперь у команд равное количество очков, но по дополнительным показателям команда Клоппа находится выше в таблице.

Чемпионом Англии досрочно стал "МС". "МЮ" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. "Челси", "Лестер" и "Ливерпуль" определят две команды, которые будут играть в самом престижном клубном турнире в следующем сезоне в последнем туре.

23 мая "Ливерпуль" будет принимать "Кристал Пэлас". "Челси" сыграет против "Астон Виллы", а "Лестер" померяется силами с "Тоттенхэмом". Начало всех матчей в 18:00.