"Ливерпуль" официально объявил о первом летнем трансфере

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1368
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
1 Просмотров: 558
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1224
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 23346
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 828
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3672
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6795
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1368
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2718
Фото
Все фото
7
29
8
8
16
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Видео
Все видео
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира по футболу
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 243
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1224
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1233
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2016
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11097
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 июня 2019
Просмотров: 261
Пасовище равликів
Для людини правильно — жити в гармонії з навколишньою природою. Легко сказати, а от спробуй, і побачиш, що не так воно й просто, тут є свої ...
пятница, 28 июня 2019 15:00

"Ливерпуль" официально объявил о первом летнем трансфере

  Комментировать
&quot;Ливерпуль&quot; официально объявил о первом летнем трансфере
Ван ден Берг - первый летний новичек "Ливерпуля"

"Ливерпуль" подписал контракт с игроком голландского "Зволле Сеппо" Ван ден Бергом

17-летний Ван ден Берг подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

"Это просто удивительное ощущение. Для меня это самый большой клуб в мире, и это моя мечта - оказаться здесь. Я очень взволнован. Я видел, как игроки из Академии стали игроками основной команды.

Конечно, Юрген Клопп - замечательный человек, и он является одной из причин, почему я пришел сюда. Я думаю, что это место для моего развития. Надеюсь, я смогу сыграть много матчей за "Ливерпуль" ", - поделился Ван ден Берг в комментарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воронин привез Ващуку трусы Торреса


В сезоне 2018/19 Ван ден Берг сыграл 15 матчей за "Зволле", помог команде занять 13 место в чемпионате.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ливерпуль" официально объявил о первом летнем трансфере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 22910
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15318
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили
3
 Просмотров: 13248
Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать
Циклон Отто движется в Украину: что стоит ожидать Просмотров: 12411
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской
Волкер прокомментировал отход войск в Станице Луганской Просмотров: 8877
Спорт
Двойник Месси из Ирана склонял девушек к интиму
Двойник Месси из Ирана склонял девушек к интиму Просмотров: 54
"Динамо" определилось с соперниками на австрийском сборе
"Динамо" определилось с соперниками на австрийском сборе Просмотров: 72
Малиновский согласился перейти в середняк Серии А
Малиновский согласился перейти в середняк Серии А Просмотров: 306
Дисквалификация российского биатлониста принесла Украине три золотые медали
Дисквалификация российского биатлониста принесла Украине три золотые медали Просмотров: 486
Сборная Украины по пляжному футболу разгромно проиграла России в Европейских играх
Сборная Украины по пляжному футболу разгромно проиграла России в Европейских играх 1 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
6
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
4
Показали, как главный евробляхер ездит по тротуарам
3
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
Голосов: 1546
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua