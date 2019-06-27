"Ливерпуль" официально объявил о первом летнем трансфере

Ван ден Берг - первый летний новичек "Ливерпуля"

"Ливерпуль" подписал контракт с игроком голландского "Зволле Сеппо" Ван ден Бергом

17-летний Ван ден Берг подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

"Это просто удивительное ощущение. Для меня это самый большой клуб в мире, и это моя мечта - оказаться здесь. Я очень взволнован. Я видел, как игроки из Академии стали игроками основной команды.

Конечно, Юрген Клопп - замечательный человек, и он является одной из причин, почему я пришел сюда. Я думаю, что это место для моего развития. Надеюсь, я смогу сыграть много матчей за "Ливерпуль" ", - поделился Ван ден Берг в комментарии.

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В сезоне 2018/19 Ван ден Берг сыграл 15 матчей за "Зволле", помог команде занять 13 место в чемпионате.