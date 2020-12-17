"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал единоличным лидером АПЛ

Команда Юргена Клоппа стала лидером АПЛ. Фото: Reuters

В 13-м туре АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" - 2:1.

Лидеры турнирной таблицы, которые имели одинаковое количество очков, сошлись в центральном матче тура.

В середине 1-го тайма хозяева вышли вперед после точного удара Мухаммеда Салаха. Команда Жозе Моуриньо ответила через 7 мин. забитым мячом Сон Хин Мина.

Победу "Ливерпулю" принес Роберто Фермин. Бразильский форвард уже в добавленное время к игре забил после углового.

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"Ливерпуль" возглавил турнирную таблицу АПЛ. Команда Юргена Клопа имеет в своем активе 28 очков. На 3 меньше у "Тоттенхэма". Замыкает тройку лидеров "Саутгемптон" с 24 очками.