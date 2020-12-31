"Ливерпуль" не смог победить "Ньюкасл"

Несмотря на потерю очков команда Юргена Клоппа остается лидером. Фото: Reuters

В 16-м туре АПЛ "Ливерпуль" не смог победить в гостях "Ньюкасл" - 0: 0.

Игра прошла при полном доминировании команды Юргена Клоппа. Гости владели игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего матча, но так и не смог реализовать свои моменты. "Нюкасл" играл от обороны и тоже мог забить.

Несмотря на потерю очков "Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате Англии. Команда Клоппа опережает "Манчестер Юнайтед" на 3 очка.

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4 января "Ливерпуль" будет принимать "Саутгемптон" в рамках 17-го тура.