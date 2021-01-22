"Ливерпуль" не может победить в пятом матче подряд

Юрген Клопп привел к чемпионству в Англии "Ливерпуль" впервые за 30 лет. Фото: Reuters

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома уступил "Бернли" - 0:1.

Матч прошел при полном преимуществе "Ливерпуля", но забить подопечные Юргена Клоппа так и не смогли.

Единственный мяч был забит на 83-й мин., когда игрок гостей Эшли Барнс реализовал пенальти.

"Ливерпуль" не может победить в 5-м матче подряд. Команда Клоппа откатилась на 4-е место в турнирной таблице.

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28 января "Ливерпуль" в рамках АПЛ в гостях сыграет против "Тоттенхэма". Начато игры в 22:00.