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пятница, 22 января 2021 09:12

"Ливерпуль" не может победить в 5 матче подряд

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&quot;Ливерпуль&quot; не может победить в 5 матче подряд
Юрген Клопп привел к чемпионству в Англии "Ливерпуль" впервые за 30 лет. Фото: Reuters

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома уступил "Бернли" - 0:1.

Матч прошел при полном преимуществе "Ливерпуля", но забить подопечные Юргена Клоппа так и не смогли.

Единственный мяч был забит на 83-й минуте, когда игрок гостей Эшли Барнс реализовал пенальти.

"Ливерпуль" не может победить в 5-м матче подряд. Команда Клоппа откатилась на 4-е место в турнирной таблице.

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28-го января "Ливерпуль" в рамках АПЛ в гостях сыграет против "Тоттенхэма". Начато игры - в 22. 00.

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