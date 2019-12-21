"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4 Просмотров: 1152
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 594
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1485
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 954
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1260
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1827
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2916
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 567
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2592
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 288
Фото
Все фото
7
4
12
12
15
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Видео
Все видео
"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок
"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок
Лобановский рассказал о принципах работы, которые за два года вывели команду в полуфинал Лиги чемпионов
Лобановский рассказал о принципах работы, которые за два года вывели команду в полуфинал Лиги чемпионов
Гол в ворота команды Ракицкого стал лучшим на этапе группового раунда Лиги чемпионов
Гол в ворота команды Ракицкого стал лучшим на этапе группового раунда Лиги чемпионов
Роналду забил гол, подпрыгнув на невероятную высоту
Роналду забил гол, подпрыгнув на невероятную высоту
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
"Барселона" и "Реал" не смогли выявить сильнейшего в Эль Классико
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1260
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 594
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1233
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2853
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11430
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 декабря 2019
Просмотров: 216
Наслідки війни
– Они все говорят после Освенцима: "Никогда больше пусть это не повторится", – каже Урсула. Понад 30 років працює гідом у ...
суббота, 21 декабря 2019 22:12

"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок

  Комментировать
&quot;Ливерпуль&quot; дожал &quot;Фламенго&quot; в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок
Фирмино забил после ошибки центрального защитника

Английский "Ливерпуль" выиграл в финале Межконтинентального кубка в бразильского "Фламенго" - 1:0 и стал обладателем приза. Единственный мяч забил Фирмино.

Оба тайма прошли при небольшом преимуществе английского клуба. Однако соперники действовали осторожно и не позволили оппонентам открыть счет.

Ключевой эпизод матча произошел в добавленное арбитром время. Мане вышел один на один с голкипером "Фламенго". Арбитр из Катара назначил пенальти, но после видеопросмотра свое решение отменил.

Арбитр из Катара назначил пенальти, но после видеопросмотра свое решение отменил

Однако в середине первого добавленного тайма Мане воспользовался ошибкой центрального защитника и отдал пас на Фирмино. Бразильский легионер "Ливерпуля" выдержал паузу, обыграл голкипера и защитника и открыл счет.

Последний шанс сравнять счет потерял 19-летний бразилец "Фламенго" Линкольн, когда с 7 метров пробивал без помех, но пустил мяч значительно выше ворот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клопп потролил тренера соперника на клубном Кубке мира по футболу

"Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл Межконтинентальный кубок. Ранее мерсисайдцы уступали в финале.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Самое читаемое
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 23239
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 15768
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 4 Просмотров: 14490
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
Выбрали лучшие свадебные фото 2019 года
20
 Просмотров: 7758
Жена бывшего капитана &quot;Динамо&quot; полностью разделась на пляже
Жена бывшего капитана "Динамо" полностью разделась на пляже 1 Просмотров: 5697
Спорт
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
7
 Просмотров: 1971
Экхофф выиграла гонку преследования. Пидгрушна – двенадцатая
Экхофф выиграла гонку преследования. Пидгрушна – двенадцатая Просмотров: 180
Анчелотти возглавил "Эвертон"
Анчелотти возглавил "Эвертон" Просмотров: 108
"Проблема" Динамо "не в тренере" - Гецко
"Проблема" Динамо "не в тренере" - Гецко
 Просмотров: 585
Украинцы никого не удивили в гонке преследования
Украинцы никого не удивили в гонке преследования Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
4
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
4
Зеленский объявил ультиматум Раде
4
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
1
"Общество раскололось после выборов, его надо сшивать" - Пекарь
Голосов: 1024
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua