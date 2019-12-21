"Ливерпуль" дожал "Фламенго" в добавочное время и выиграл Межконтинентальный кубок

Фирмино забил после ошибки центрального защитника

Английский "Ливерпуль" выиграл в финале Межконтинентального кубка в бразильского "Фламенго" - 1:0 и стал обладателем приза. Единственный мяч забил Фирмино.

Оба тайма прошли при небольшом преимуществе английского клуба. Однако соперники действовали осторожно и не позволили оппонентам открыть счет.

Ключевой эпизод матча произошел в добавленное арбитром время. Мане вышел один на один с голкипером "Фламенго". Арбитр из Катара назначил пенальти, но после видеопросмотра свое решение отменил.

Арбитр из Катара назначил пенальти, но после видеопросмотра свое решение отменил

Однако в середине первого добавленного тайма Мане воспользовался ошибкой центрального защитника и отдал пас на Фирмино. Бразильский легионер "Ливерпуля" выдержал паузу, обыграл голкипера и защитника и открыл счет.

Последний шанс сравнять счет потерял 19-летний бразилец "Фламенго" Линкольн, когда с 7 метров пробивал без помех, но пустил мяч значительно выше ворот.

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"Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл Межконтинентальный кубок. Ранее мерсисайдцы уступали в финале.