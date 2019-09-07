Литва – Украина (LIVE)

Первый официальный матч против Литвы Украина сыграла в сенябре 1994 года

Добрый вечер!

Сегодня наша сборная на выезде сыграет отборочный матч чемпионата Европы против команды Литвы.

Текстовую трансляцию поединка читайте на наем сайте начиная с 19-00

Тем временем стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Литвы в отборе на Евро-2020.

Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Малиновский, Марлос – Зинченко, Ярмоленко – Яремчук.

Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.

А вот и состав Литвы:

Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.