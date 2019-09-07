Литва – Украина (LIVE)

Добрый вечер!
Сегодня наша сборная на выезде сыграет отборочный матч чемпионата Европы против команды Литвы.
Текстовую трансляцию поединка читайте на наем сайте начиная с 19-00
Тем временем стал известен стартовый состав сборной Украины на матч против Литвы в отборе на Евро-2020.
Украина: Пятов – Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Малиновский, Марлос – Зинченко, Ярмоленко – Яремчук.
Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Мораес, Коваленко, Караваев.
А вот и состав Литвы:
Литва: Зубас – Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев – Шимкус – Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс, Голубицкас – Черных.
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