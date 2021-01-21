Литва может провести Чемпионат мира 2021 года вместо Беларуси

Чемпионат мира по хоккею могут провести в Литве. Фото: gazeta.ru

Литва совместно с Латвией готова провести матчи Чемпионата мира по хоккею.

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в беседе с президентом Международной федерации хоккея - IINF - Рене Фазелем.

По словам министра, Литва имеет все необходимое для проведения чемпионата.

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"Мы располагаем необходимой для турнира такого уровня инфраструктурой. В соседних странах - Латвии и Литве - в условиях продолжающейся пандемии коронавируса проводить чемпионат удобнее", - заявила она.

Шимоните сообщила о соответствующем опыте в проведении соревнований на территории страны.

2018 года Литва была организатором Чемпионата мира по хоккею в группе В первого дивизиона.

Международная федерация хоккея приняла решение отобрать у Беларуси право проводить Чемпионат мира по хоккею 2021 года.