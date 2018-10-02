Лион - Шахтер - 2:2 (второй тайм)

Лига чемпионов, группа F, Лион - Шахтер. Фото: ТСН

Через час начнется матч Лиги чемпионов в группе F. Французский "Лион" будет принимать донецкий "Шахтер". В официальных поединках команды между собой не встречали. Несколько лет назад сыграли два товарищеских поединка, ничья и победа "горняков".

В Лиге чемпионов команды стартовали по-разному. "Лион" на выезде сенсационно победил фаворита группы, английский "Манчестер Сити" (2:1). А "Шахтер" наоборот, будучи фаворитом матча не смог дома переиграть немецкий "Хоффенхайм" (2:2).

Сьогдни уже состоялся матч молодежных команд "Лиона" и "Шахтера". Хороших новостей с того поединка нет. Юные "горняки" без шансов проиграли.

Стоит отметить, что матч пройдет при пустых трибунах. "Французы" наказаны за поведение болельщиков клуба в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы 2017/18 против московского "ЦСКА".

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Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Стартовые составы команд:

Лион: Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, Ф. Мэнди - Тусар, Ндомбеле - Траоре, Фекир (К), Ауар - Дембеле

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Патрик, Степаненко Майкон - Марлос, Мораес, Тайсон (к)

В другом матче нашей группы "Хоффенхайм" принимает "Манчестер Сити". После первого тайма счет 1:1. Матч завершился минимальной победой "Сити" - 2:1

Стартовый свисток!

4` Спокойное начало, немного активнее выглядят хозяева поля, взяли мяч под свой контроль.

9' Теперь уже "горняки" больше владеют мячом. Но и им это дивидендов не приносит.

10' Потенциально опасный штрафной был в "шахтеров", но Патрик почти с линии штрафной пробил в стенку.

12' Ох и повезло сейчас украинской команде. Дембеле вышел один на один с Пятовым, но переиграть нашего вратаря не смог. Браво Андрей.

16' Тайсон неплохо пробивал метров с 25, но вратарь справился с ударом.

18' Неплохая комбинация прошла у "горняков". Завершал ее Майкон ударом с острого угла. Но особо не удобная позиция была для точного удара.

25' Равная игра, трудно сказать, что какая-то из команд владеет преимуществом.

30' Шикарную контратаку провели "горняки", но завершающий удар Марлоса потянул вратарь.

35' Мало моментов в этом матче, больше борьбы в центре поля и фолов.

41' Опасный момент создал "Лион". Фекир пробивал головой после подачи, но немножко не попал в ворота.

43' Концовка тайма по господарями. Ауар пробил с близкого расстояния, защитник заблокировал.

44' Гоооооооооооол! Забивает "Шахтер" на последних минутах! Исмаили прострелил с фланга и Мораес мощным ударом в ближний угол открывает счет! 0:1

Перерыв!

Статистика первого тайма:

Владения мячом 45% - 55%

Удары (в створ) 6 (1) - 8 (4)

Фолы 7 - 6

Второй тайм!

50' Начало тайма за "Лионом", больше владеют мячом давят на ворота Пятова.

52' Забили гол даже хозяева поля, но арбитр зафиксировал справедливый офсайд.

55 'Гоооооооооооооол! Забивает "Шахтер" второй гол! Провели "горняки" классную контратаку, которую бильярдным ударом в дальний нижний угол завершил Мораес. 0:2

61' Раскрываются хозяева, большими силами идут в атаку, у "горняков" будут шансик для контратак, главное правильно ими распорядиться.

64 'Был шанс у Мораеса забить третий гол, но на этот раз он завершил контратаку ударом выше ворот.

70 'Гол! Забивает "Лион". Дембеле ударом головой замкнул подачу Фекира. 1:2

72 'Гол! Это какой-то ужас. "Лион" за две минуты нивелирует все достижения "горняков". Дюбуа никем не прикрытый замкнв прострул Ауара. 2:2

76' На кураже хозяева, мчатся впперед, хотят вырвать победу. Труда "шахтерам" в конце матча.

79' Едва третий гол на забил "Лион", Пятов вытащил мощный удар с метров 10.

81' Очень насыщенная концовка получается, соответствуют атакой на атаку команды. В каждой из команд есть моменты, открытый и интересный футбол.

88' Момент у ворот Пятова, Мэнди из выгодной позиции пробил выше ворот.