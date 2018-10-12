Лига наций: Россия не смогла огорчить Швецию

 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 522
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1881
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 882
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 657
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3843
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 747
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3231
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2007
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 531
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1314
Фото
Все фото
5
16
11
6
5
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
В Киеве стартовал масштабный турнир среди ветеранов АТО
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Видео
Все видео
"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою
"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою
Российский теннисист поразил Федерера курьезным ударом - видео
Российский теннисист поразил Федерера курьезным ударом - видео
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
Появилось видео допроса российских футболистов-хулиганов
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Как Украина сыграла вничью с Италией - видеообзор матча
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3231
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2709
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1458
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5526
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 279
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 10:26

Лига наций: Россия не смогла огорчить Швецию

  Комментировать
Лига наций: Россия не смогла огорчить Швецию
Головин, справа, намагапеться опередить Свенссона. Фото: Soccernews.ru

В Лиги наций состоялись очередные матчи - в частности, Россия поделила очки со Швецией, сыграв в "сухую" ничью, Черногория уступила Сербии, а Польша - Португалии.

Лига наций

2-й тур

Россия – Швеция 0:0

Косово – Мальта 3:1

Голы: Кололи, 30, 81, Мурики, 68 - Аджиус, 51

Фарерские острова – Азербайджан 0:3

Голы: Ришард, 28, 86, пен., Назаров, 67

Черногория – Сербия 0:2

Голы: Митрович, 18, пен, 81

Литва – Румыния 1:2

Голы: Жулпа, 89 - Кипчу, 13, Максим, 90

Израиль – Шотландия 2:1

Голы: Малгрю, 25, пен, Тирни, 74, в свои ворота - Перец, 52

Польша – Португалия 2:3

Голы: Пентек, 18, Блащиковски, 77 – Андре Силва, 31, Глик, 42, в свои ворота, Бернарду Силва, 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ничья с Украиной стала антирекордной для Италии

Сборная Украины сыграет 3-й матч Лиги наций 16 октября в Харькове.

Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лига наций: Россия не смогла огорчить Швецию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 174246
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 51588
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 43561
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 32171
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 26146
Спорт
"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою
"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою
 Просмотров: 81
Шевченко довызвал новичка - появилась реакция игрока
Шевченко довызвал новичка - появилась реакция игрока Просмотров: 135
Российский теннисист поразил Федерера курьезным ударом - видео
Российский теннисист поразил Федерера курьезным ударом - видео
 Просмотров: 540
Экс-тренер "Олимпика" рассказал, из-за денег ли покинул клуб
Экс-тренер "Олимпика" рассказал, из-за денег ли покинул клуб Просмотров: 180
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
Зинченко постоянно поет и делает это ужасно - де Брюйне
 Просмотров: 549
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
10
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 837
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua