Лига наций: Испания уступила Англии и другие результаты

Испанцы уступили в официальном домашнем матче впервые за 15 лет. Фото: Reuters

В понедельник, 15 октября, состоялись очередные матчи Лиги наций.

Результаты поединков:

Лига А

Группа A2 Исландия - Швейцария 1:2

Голы: Финнбогасон, 81 - Сеферович, 52, Ланг, 67

Группа A4 Испания - Англия 2:3

Голы: Алькасер (58), Рамос (90+7) - Стерлинг (16, 38), Решфорд (29)

Сборная Испании проиграла в официальном домашнем матче впервые за 15 лет - в июне 2003-го испанцы уступила Греции.

Таким образом англичане прервали их серию из 38 игр без поражений: 34 победы и 4 ничьи. В турнирной таблице Испания продолжает лидировать с 6 баллами. Англия одержала первую победу и имеет 4 очка. Хорватия пока с 1 баллом.

В следующих матчах хорваты сыграют дома с Испанией и в гостях - с Англией. Поэтому интрига будет сохраняться до конца.

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Лига B

Группа B3 Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 2:0

Голы: Джеко 27, 73

Лига C

Группа C2 Эстония - Венгрия 3:3

Голы: Лутс, 20, Паткаи, в свои ворота, 71, Аниер, 79 - Надь, 24 Салаи, 54, 81

Группа C2 Финляндия - Греция 2:0

Голы: Сойри 46, Камара 89

Лига D

Группа D2 Беларусь - Молдова 0:0

Группа D2 Люксембург - Сан-Марино 3:0

Голы: Тюрпель 4, Синани 65, Тиль 73

Матч сборной Украины с Чехией состоится во вторник, 16 октября, на харьковском стадионе "Металлист". Начало - в 21:45. Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию встречи.