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среда, 17 октября 2018 10:19

Лига наций: Германия уступила Франции и другие результаты

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Лига наций: Германия уступила Франции и другие результаты
Лев оказался недоволен итогом матча с французами. Фото: Р-Спорт

В 4-м туре Лиги наций состоялись очередные матчи.

В матче с командой Франции Германия в гостях уступила (1:2).

Главный тренер немцев Йоахим Лев так прокомментировал поражение:

"Конечно, мы разочарованы результатом. Мы довольно долго играли на равных с чемпионом мира, но, к сожалению, не были вознаграждены за храброе выступление.

Пенальти? Можно отчетливо увидеть, что Матс [Хуммельс] не касался Матюиди. На самом деле это он стоял на ноге Матса. Так что это не пенальти", – сказал Лев DW Sports.

Франция – Германия 2:1

Голы: Кроос, 14, пен. – Гризманн, 62, Гризманн, 80, пен.

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Кимпембе, Погба, Канте (Нзонзи, 90), Матюиди, Гризманн (Ндомбеле, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 86)

Германия: Нойер, Керер, Хуммельс, Зюле, Шульц, Сане (Дракслер, 75), Кроос, Гинтер (Брандт, 83), Гнабри (Мюллер, 88), Киммих, Вернер

Предупреждение: Гинтер, 29

2018-й год стал для подопечных Йоахима Лева сущим кошмаром. 5 поражений, лишь 8 забитых голов в 10 матчах и невыход из группы на ЧМ-2018.

Лига наций, дивизион D, 4-й тур

Ирландия - Уэльс - 0:1

Гол: Уилсон, 58

Гости смогли одержать победу благодаря точному удару Гарри Уилсона.

Норвегия - Болгария - 1:0

Гол: Эльюнусси, 31

Норвегия подошла к матчу против Болгарии в качестве фаворита. В первом тайме при равной игре хозяева были удачливее и отличились на 31-й минуте. Во второй половине встречи болгары старались выровнять положение, но тщетно.

Словения - Кипр - 1:1

Голы: Скубиц, 83 - Папулис, 37

Удаление: Иличич, 90 - Кастанос, 66

Словения, которая в Лиге наций еще побеждала, снова не смогла завоевать 3 очка. На этот раз им противостояла сборная Кипра. Гости вышли вперед еще в первом тайме, и арбитр оставил их в меньшинстве. Численным большинством воспользовались словенцы и сравняли счет.

Гибралтар - Лихтенштейн - 2:1

Голы: Кабрера, 61, Чиполлино, 66 - Саланович, 15

Гибралтар одержал вторую победу в истории сборной. В прошлом туре они сенсационно победили сборную Армении, а сейчас их жертвами стали игроки Лихтенштейна. В стране можно организовывать национальный праздник по этому поводу.

Латвия - Грузия - 0:3

Голы: Канкава, 8 Гвилия, 29 Чакветадзе, 61

Нереализованный пенальти: Вако, 5 (Г)

Грузия на выезде без проблем одолела сборную Латвии. Еще до свистка на перерыв гости отличились дважды, при этом не забив пенальти на 5-й минуте. Во втором тайме латыши капитулировали, пропустив еще один мяч. Об этом информирует Футбол 24.

Сборная Украины в Лиге наций добыла три подряд победы и досрочно вышла в следующий раунд турнира.

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