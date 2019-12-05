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четверг, 05 декабря 2019 14:53

Лига наций 2020-2021: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке

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Лига наций 2020-2021: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке
В 2018 году сборная Украины выиграла свою группу в дивизионе В Лиги нации. Фото: УАФ

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21.

55 европейских сборных будут разделены на 4 дивизиона (по 16 в первых трех и 7 в четвертом) с учетом результатов прошлого розыгрыша турнира, сообщает "Проспорт"

Сборная Украины попала в третью корзину Дивизиона А. Здесь национальные команды будут разделены на четыре группы по четыре сборные в каждой. В плей-офф выйдут победители групп. Команды, занявшие последние места в квартетах, вылетят в дивизион B.

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.

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Жеребьевка Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта 2020 в Амстердаме. Матчи группового этапа пройдут от 3 сентября до 17 ноября 2020 года.

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