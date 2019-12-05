Лига наций 2020-2021: Украина будет в третьей корзине при жеребьевке

Исполнительный комитет УЕФА утвердил процедуру жеребьевки Лиги наций-2020/21.
55 европейских сборных будут разделены на 4 дивизиона (по 16 в первых трех и 7 в четвертом) с учетом результатов прошлого розыгрыша турнира, сообщает "Проспорт"
Сборная Украины попала в третью корзину Дивизиона А. Здесь национальные команды будут разделены на четыре группы по четыре сборные в каждой. В плей-офф выйдут победители групп. Команды, занявшие последние места в квартетах, вылетят в дивизион B.
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария.
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия.
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция.
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия.
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Жеребьевка Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта 2020 в Амстердаме. Матчи группового этапа пройдут от 3 сентября до 17 ноября 2020 года.
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