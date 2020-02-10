Lidery nimetsʹkoyi Bundeslihy "Bavariya" ta "Leyptsyh" ne vyyavyly sylʹnishoho 72/5000 Лидеры немецкой Бундеслиги "Бавария" и "Лейпциг" не выявили сильнейшего

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги "Бавария" дома сыграла вничью с РБ "Лейпциг" - 0: 0.
Перед началом поединка, команды в турнирной таблице разделяло всего одно очко. Победитель матча становился лидером Бундеслиги.
В первом тайме игра была осторожной. Хозяева больше контролировали мяч и имели небольшое преимущество, но до опасных моментов дело не доходило.
После перерыва "Бавария" получила право на пенальти, но арбитр встречи Марко Фриц с помощью системы VAR изменил свое решение. Гости ответили своими моментом, когда Тимо Вернер не попадешь с близкого расстояния в ворота Мануэля Нойера. Игра так и не завершился без забитых мячей.
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В следующем туре 16 февраля "Бавария" на выезде сыграет против "Кельна". СБ "Лейпциг!" 15 февраля дома примет "Вердер".
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