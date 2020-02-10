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понедельник, 10 февраля 2020 13:55

Lidery nimetsʹkoyi Bundeslihy "Bavariya" ta "Leyptsyh" ne vyyavyly sylʹnishoho 72/5000 Лидеры немецкой Бундеслиги "Бавария" и "Лейпциг" не выявили сильнейшего

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Lidery nimetsʹkoyi Bundeslihy &quot;Bavariya&quot; ta &quot;Leyptsyh&quot; ne vyyavyly sylʹnishoho 72/5000 Лидеры немецкой Бундеслиги &quot;Бавария&quot; и &quot;Лейпциг&quot; не выявили сильнейшего
Тимо Вернер (в белом) не реализовал лучшим момент в матче. Фото: рейтер

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги "Бавария" дома сыграла вничью с РБ "Лейпциг" - 0: 0.

Перед началом поединка, команды в турнирной таблице разделяло всего одно очко. Победитель матча становился лидером Бундеслиги.

В первом тайме игра была осторожной. Хозяева больше контролировали мяч и имели небольшое преимущество, но до опасных моментов дело не доходило.

После перерыва "Бавария" получила право на пенальти, но арбитр встречи Марко Фриц с помощью системы VAR изменил свое решение. Гости ответили своими моментом, когда Тимо Вернер не попадешь с близкого расстояния в ворота Мануэля Нойера. Игра так и не завершился без забитых мячей.

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В следующем туре 16 февраля "Бавария" на выезде сыграет против "Кельна". СБ "Лейпциг!" 15 февраля дома примет "Вердер".

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