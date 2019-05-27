Лидер "Тоттенхэма" успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Харри Кейн успеет востановиться к важному матчу. Фото:REUTERS

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн успеет восстановиться после травмы лодыжки и сыграет в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля. Об этом сообщает Daily Mail.

Недавно уже была информация, что лучший бомбардир "шпор" в нынешнем сезоне приступил к тренировкам в общей группе своей команды накануне решающего матча в Лиге чемпионов.

Ранее сам Кейн был уверен, что сможет залечить травму лодыжки и сыграть против "Ливерпуля" 1 июня.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел за "Тоттенхэм" во всех турнирах 39 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал 6 ассистов.

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало в 22:00, 1 июня.