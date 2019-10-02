Лидер сборной Украины снялся с чемпионата мира по легкой атлетике

Богдан Бондаренко пропустит чемпионат мира из-за травмы. Фото: рейтер

Один из лидеров сборной Украины по легкой атлетике Богдан Бондаренко снялся с квалификации чемпионата мира, который в эти дни проходит в столице Катара Дохе.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Чемпион Европы, мира и Европейских игр по прыжкам в высоту жаловался на боли в колене при разминке. В первой попытке Бондаренко прервал разбег и отказался продолжать выступления.

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Богдан Бондаренко - украинский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр-2016, чемпион мира 2013-го. Наилучшие результаты: 2,27 м в помещении и 2,42 м - на открытом воздухе.