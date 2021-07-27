Лидер сборной Украины по бадминтону покидает Олимпиаду

Артем Почтарев не смог выйти из группы. Фото: ФБУ

Лидер сборной Украины по бадминтону Артем Почтарев покидает Олимпиаду в Токио.

Украинец не смог выйти из отборочной группы.

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Сначала Почтарев уступил представителю Малайзии Ли Со Джиа. А потом проиграл Брису Леверде из Франции.

В плей-офф выходит победитель группы, Почтарев стал третьим, заняв последнее место в группе.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины на Играх в Токио три бронзовые награды.