Лидер сборной Украины по бадминтону покидает Олимпиаду

Лидер сборной Украины по бадминтону Артем Почтарев покидает Олимпиаду в Токио.
Украинец не смог выйти из отборочной группы.
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Сначала Почтарев уступил представителю Малайзии Ли Со Джиа. А потом проиграл Брису Леверде из Франции.
В плей-офф выходит победитель группы, Почтарев стал третьим, заняв последнее место в группе.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины на Играх в Токио три бронзовые награды.
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