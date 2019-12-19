Лидер сборной Нидерландов получил тяжелую травму и рискует пропусти Евро-2020

Депай рискует пропустить Евро-2020. Фото: рейтер

Форвард "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай получил тяжелую травму.

Игрок сборной Нидерландов травмировался в матче 18 тура чемпионата Франции во время матча против "Ренна". У футболиста разрыв крестообразных связок. Клубный сезон для Деппа уже завершено. Для восстановления нужно нужно 6 месяцев.

Футбольный эксперт Евгений Левченко, который провел большинство карьеры в Нидерландах, считает, что травма Деппа очень серьезная ударит по сопернику сборной Украины.

"Потеря Деппа для сборной Нидерландов - невосполнимая. Это катастрофа, потому что полноценно заменить этого футболиста, на данный момент, невозможно.

Мемфис очень прогрессирует. Наряду с Фрэнки Де Йонг, он является абсолютным лидером этой сборной, играет там ключевую роль. Самый главный вопрос: сможет ли Деппа восстановиться к чемпионату Европы? А если даже он и восстановится, то в каких физических кондициях он к нему подойдет? "- цитирует Левченко" Футбол 24 "со ссылкой на телеканал" Футбол "

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Сборная Украины матчем против Нидерландов начнет свой путь на Евро-2020. Команды встретятся в Амстердаме 14 июня.