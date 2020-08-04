Лидер "Шахтера" может перебраться в Италию

Тайсон может стать одноклубником Руслана Малиновского. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер "Шахтера" Тайсон следующий сезон может провести в итальянской Серии А.

3-я команда чемпионата Италии "Аталанта" заинтересована в услугах бразильца, сообщает tuttomercatoweb.com.

Клуб игрока сборной Украины Руслана Малиновского видит в лидере "Шахтере" замену своему лидеру Иосифу Иличич.

Конкурентами Тайсона за переход в "Аталанту" является вингер "Марселя" Флорианом Товеном и полузащитник "Лиона" Менфиса Депая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команда Малиновского хочет приобрести полузащитника "Шахтера"

В прошлом сезоне Тайсон провел за "Шахтер" 35 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.