Лидер ПСЖ ежегодно красит волосы перед собственным днем рождения

Несколько лет подряд форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе красит свои волосы.

Франзуз уже несколько лет подряд перекрашивает голову в декабре. Очень похоже, что так Килиан готовится ко дню рождения, которое будет 20 декабря.

17-го декабря Килиан изложил в Инстагам с синим цветом волос.

Автор: Іnstagram.com/k.mbappe

В 2017/19 годах лидер красил свои волосы в белый цвет.

Автор: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Автор: Globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

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Килиан Мбаппе - воспитанник Монако откуда перебрался в ПСЖ за 180 млн евро в 2017 году. В 2018 году выиграл Кубок мира со сборной Франции.