Лидер "Милана" переходит в "Интер"

Чалханоглу рискует быть проклятым фанатами "Милана". Фото: Tuttosport

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекает контракт с "Миланом", подтвердил, что продолжит карьеру в "Интере".

"Я достиг договорённости с "Интером", это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт", — цитирует Чалханоглу журналист Фабрицио Романо в "Твиттере" со ссылкой на TRT Spor.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу подпишет с "Интером" контракт на три года. По условиям соглашения он будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов.

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Чалханоглу выступал за "Милан" с 2017 года. Ранее он играл за леверкузенский "Байер", "Гамбург" и "Карлсруэ". В минувшем сезоне 27-летний турецкий хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола.