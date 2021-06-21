Лидер "Милана" переходит в "Интер"

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 729
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1386
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2295
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3033
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 963
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1467
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 972
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Как сборная Украины готовится к матчу против Австрии
Украина и Австрия обменялись победами
Украина и Австрия обменялись победами
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Италия не захотела уничтожать Уэльс
Показали базу сборной Украины на Евро
Показали базу сборной Украины на Евро
Джокович показал сына теннисиста
Джокович показал сына теннисиста
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 153
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 729
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 720
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 855
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1467
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 54
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
понедельник, 21 июня 2021 17:19

Лидер "Милана" переходит в "Интер"

  Комментировать
Лидер &quot;Милана&quot; переходит в &quot;Интер&quot;
Чалханоглу рискует быть проклятым фанатами "Милана". Фото: Tuttosport

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу, у которого истекает контракт с "Миланом", подтвердил, что продолжит карьеру в "Интере".

"Я достиг договорённости с "Интером", это правда. Завтра полечу в Милан, а затем подпишу контракт", — цитирует Чалханоглу журналист Фабрицио Романо в "Твиттере" со ссылкой на TRT Spor.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу подпишет с "Интером" контракт на три года. По условиям соглашения он будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия не захотела уничтожать Уэльс

Чалханоглу выступал за "Милан" с 2017 года. Ранее он играл за леверкузенский "Байер", "Гамбург" и "Карлсруэ". В минувшем сезоне 27-летний турецкий хавбек принял участие в 33 матчах итальянской Серии А и забил четыре гола.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидер "Милана" переходит в "Интер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Начали расстрелы заключенных

Пять человек похоронило под завалами многоэтажки

Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 21475
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 8551
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 7497
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6921
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5418
Спорт
Украина – Австрия (Live)
Украина – Австрия (Live)
 Просмотров: 63
На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории
На Уимблдоне Джокович и Федерер сразятся за место в истории
 Просмотров: 126
Нужно бояться Шевченко и Ярмоленко – австрийские болельщики
Нужно бояться Шевченко и Ярмоленко – австрийские болельщики Просмотров: 342
Сборная Украины может выйти в 1/8 финалу даже в случае поражения от Австрии
Сборная Украины может выйти в 1/8 финалу даже в случае поражения от Австрии Просмотров: 558
Стало известно, от кого Шевченко отказался на матч с Австрией
Стало известно, от кого Шевченко отказался на матч с Австрией Просмотров: 594
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
2
Дело Шеремета: Ермак провел встречу с Дугарь
2
Умер известный украинский политблогер и публицист Горький Лук
1
Ермак продвигает российский проект - волонтер обратилась к Зеленскому
Голосов: 597
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть