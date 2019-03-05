Лидер "Карпат" объяснил, почему выбрал "Селтик"

Полузащитник львовских "Карпат" Марьян Швед назвал причину перехода в шотландский "Селтик".
"Почему выбрал Шотландию? Потому что мне импонирует "Селтик". Это команда, которая постоянно борется за золото, выступает в еврокубках, в Лиге чемпионов. Жестко играют? Да. Но вместе с тем, ценят скорость и технику, иначе их футбол не был бы интересным. В Шотландии играют гармонично, а это не может не нравиться.
Шотландия – удобная площадка для перехода в АПЛ? Знаете, это как делить шкуру неубитого медведя. Не люблю загадывать. Сначала надо закрепиться в "Селтике".
"Карпаты" уже потеряли шансы на топ-6 УПЛ? Сейчас моя мотивация – помочь своей родной команде. Кроме того, у нас остается Кубок Украины", - сказал игрок football24.ua.
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Швед уже принадлежит "Селтику", а в "Карпатах" сейчас выступает на правах аренды.
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