Лидер "Интера" рискует не сыграть с "Шахтером"

Артуро Видаль вернулся в Серию А летом 2020 года. Фото: REUTERS

Один из лидеров "Интера" 33-летний Артуро Видаль рискует не сыграть в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Чилийский полузащитник имеет проблемы с бедром из-за повреждения, которое он получил в поединке Серии А против "Болоньи" 5 декабря, сообщает Tuttosport.

Наставник "Интера" Антонио Конте надеется, что ключевой игрок середины поля сможет восстановиться к решающему матчу против "горняков".

Для выхода из группы "Шахтеру" нужно побеждать, а ничья даст правого занять 3-е место и играть в Лиге Европы. Поражение будет означать вылет из еврокубков.

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"Шахтер" встретится с "Интером" на выезде 9 декабря. Начало игры - в 22:00.