Лидер "Динамо" рассказал, когда восстановится после травмы

Виталий Буялський стал одним из лидеров "Динамо" после прихода Мирчи Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 28-летний Виталий Буяльский может восстановиться после травмы до начала летних сборов.

По словам футболиста, ему нужно еще минимум три недели покоя перед началом реабилитации, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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"Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. В течение еще минимум трех недель нужен полный покой. Жаль, что не смогу сыграть за сборную на Евро. Но что поделать, ничего уже не изменить, - рассказал динамовец.

Буяльского беспокоят боли в ступне. Из-за этого он не готовится к Евро-2020/21 со сборной Украины.

В прошлом сезоне Виталий Буялський стал одним из лидеров команды. На его счету 35 матчей и девять забитых голов. "Динамо" в прошлом сезоне выиграл все внутренние трофеи - Кубок, Суперкубок Украины и чемпионат. Команда выйдет из отпуска 26 июня. Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля.