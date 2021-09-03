Лидер "Динамо" покинул сборную Украины

Виталий Буяльский рискует пропустить старт Лиги чемпионов. Фото: УАФ

Лидер "Динамо" 28-летний Виталий Буяльский не поможет сборной Украины в матче отбора к Кубку мира против Франции.

Буяльский получил повреждение в поединке против Казахстана. В полузащитника "Динамо" врачи диагностировали травму сухожилия приводящей мышцы, из-за которой игрок останется вне игры на две недели, сообщает официальный сайт УАФ.

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Таким образом Виталий пропустит ближайшие матчи сборной Украины против Франции и Чехии и рискует не сыграть в стартовом матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

4 сентября сборная Украины будет принимать Францию ​​на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45. Отчет и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.В предыдущих матчах Украина не смогла победить Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцоговиной. Команда Дешема опережает Украину на четыре очка в турнирной таблице.