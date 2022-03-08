Лидер "Динамо" нашел новый клуб

Карлос Де Пена выступает за "Динамо" с марта 2019 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 29-летний Карлос Де Пена вернуться в свой родной клуб "Насьонал"

Де Пена будет поддерживать форму на родине, пока в Украине продолжается война, сообщает El Pais.

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Несколько дней назад полузащитник смог эвакуироваться из Украины и прилететь на родину. "Насьональ" позволил своему питомцу тренироваться с командой, а вскоре может состояться и полноценное присоединение. ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ, поэтому они могут свободно искать команды на период войны в Украине.

Де Пена выступает за Динамо с начала 2019 года. С приходом Мирчи Луческу стал одним из лидеров команды. В текущем сезоне Де Пена провел за Динамо 23 матча, отличившись двумя голами. Контракт с игроком действует до конца календарного года.