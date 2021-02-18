Лидер чемпионата Испании потерял очки

Диего Симеоне тренирует "Атлетико" с 2011-го года. Фото: Reuters

В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" - 1:1.

В 1-й половине игры команды обменялись забитыми мячами. "Леванте" вывел вперед Энис Барди, а за "матрасников" забил Маркос Льоренте.

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После перерыва гости пытались вырвать победу, но так и не смогли забить.

"Атлетико" продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая "Реал" на 6 очков. Команда Диего Симеоне имеет еще 1 игру в запасе.

20 февраля "Атлетико" вновь сыграет против "Леванте" уже в домашнем поединке. Начало игры в 17:15.