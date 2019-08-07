Лидер "Брюгге" близок к переходу в "Аякс"

Партнеры поздравляют Ванакена из забитым мячем

Полузащитник Ханс Ванакен может перебраться в Амстердам.

Аякс идентифицировал лучшего игрока прошлого чемпионата Бельгии Ханса Ванакена как замену Донни ван де Бееку, сообщает Телеграф.

Ван де Беек близок к уходу в Реал за примерно 50 млн евро. Источник утверждает, что игра против ПАОКа (2:2) могла быть последней для Донни в футболке амстердамцев.

Ванакен продлил контракт с Брюгге в прошлом году. Он ранее говорил, что не желает покидать клуб ради игры за середняков топ-чемпионатов, однако возможность бороться за трофеи с Аяксом может соблазнить его сменить клуб.

Ханс с пенальти забил единственный мяч во встрече Брюгге и Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Ванакен может стать не первым важным игроком, который покинул Брюгге этим летом. Ранее клуб уже продал Уэсли и Марвелоса Накамбу в Астон Виллу, а Арно Груневелда – в Борнмут.