Лидер "Баварии" играет в детской футболке. Ему не нашли взрослую форму

Ранее Фелиппе Коутиньо играл за "Барселону" и "Ливерпуль"

Полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо столкнулся с проблемой при использовании экипировки клуба.

Технический спонсор "Баварии" adidas предоставил команде форму на первую часть сезона до того, как Коутиньо перешел в мюнхенский клуб из "Барселоны" на правах аренды. Об этом пишет "Трибуна".

Все аутентичные домашние комплекты формы оказались велики бразильцу, чей рост – 172 сантиметра. Из-за этого он вынужден играть в детской версии экипировки, рассчитанной на рост 176 сантиметров.

При этом комплекты для выездных матчей Бундеслиги и матчей Лиги чемпионов Коутиньо подходят. Во второй части сезона футболисту сделают подходящую форму для домашних матчей.

Детские версии отличаются от аутентичной формы тем, что настоящая форма легче и быстрее сохнет.

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В сезоне 2019-20 Коутиньо сыграл за "Баварию" 13 матчей, в которых забил 6 мячей. Ранее полузащитник играл в "Барселоне", но не смог проявить себя в столице Каталонии.