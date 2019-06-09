Лицо американского боксера превратилось в котлету

Серроне распух во втором раунде

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне



Об этом сообщает Depo.Сектор. Бой состоялся в рамках турнира UFC 238 в Чикаго (США).

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Так как в Серроне закрылся правый глаз, рефери остановил поединок. В Твиттере ESPN опубликовано фото побежденного бойца после поединка.

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Тони Фергюсон получил 25-ю победу в карьере при трех поражениях.