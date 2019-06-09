Лицо американского боксера превратилось в котлету

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3213
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1404
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4195
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42204
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 423
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 369
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2061
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3141
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5643
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
16
10
10
10
15
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Видео
Все видео
Чемпионы мира поиграли Турции
Чемпионы мира поиграли Турции
Жена Коноплянки неистовствовала во время матча с Сербией
Жена Коноплянки неистовствовала во время матча с Сербией
Украина втоптала Сербию в газон - 5:0
Украина втоптала Сербию в газон - 5:0
Украина обыграла сборную Сербии в Харькове
Украина обыграла сборную Сербии в Харькове
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного Кубка мира
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного Кубка мира
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2124
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4383
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 459
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 522
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1089
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 72
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
воскресенье, 09 июня 2019 10:02

Лицо американского боксера превратилось в котлету

  Комментировать
Лицо американского боксера превратилось в котлету
Серроне распух во втором раунде

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне


Об этом сообщает Depo.Сектор. Бой состоялся в рамках турнира UFC 238 в Чикаго (США).

Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Так как в Серроне закрылся правый глаз, рефери остановил поединок. В Твиттере ESPN опубликовано фото побежденного бойца после поединка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик хочет турнир чемпионов в супертяжелом весе


Тони Фергюсон получил 25-ю победу в карьере при трех поражениях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лицо американского боксера превратилось в котлету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Главный герой романа работает в Министерстве Правды

Самое читаемое
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 54353
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 26425
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26
 Просмотров: 16867
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 15823
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 13779
Спорт
Усик хочет турнир чемпионов в супертяжелом весе
Усик хочет турнир чемпионов в супертяжелом весе Просмотров: 198
Фонсека хочет забрать из "Шахтера" Исмаили
Фонсека хочет забрать из "Шахтера" Исмаили Просмотров: 162
Чемпионы мира поиграли Турции
Чемпионы мира поиграли Турции
 Просмотров: 675
В украинскую футбольную Премьер-лигу вышел клуб из села
В украинскую футбольную Премьер-лигу вышел клуб из села Просмотров: 1089
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
16
 Просмотров: 9225
Больше всего комментируют
11
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
9
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
3
Сын Ющенко открыл ресторан
2
Суд отпустил главного подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата"
Голосов: 85
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua