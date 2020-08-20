Левченко выиграла турнир в Польше

Юлия Левченко стала лидером мирового рейтинга в прыжках в высоту. Фото: REUTERS

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла золотую медаль на турнире "Мемориал Шевиньская" в Быдгоще, Польша.

Победила с результатом в 2 м, сообщает "24 канал".

С третьей попытки Левченко покорилась высота. Ее конкурентка смогла взять только 197 см.

Таким образом, Юлия Левченко вытеснила австралийку Элинор Паттерсон с первого места - 1,99 м, в мировом рейтинге сезона.

"Серебро" завоевала также украинка Ярослава Магучих.

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23 августа Левченко и Магучих представят Украину на втором этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.