Левандовский стал лучшим бомбардиром футбольного года

Со сборной Польши Роберт Левандовский выиграл группу отбора к Евро-2020

2019 стал одним из самых успешных в карьере польского нападающего Роберта Левандовски. Он забил больше всех мячей за год.

Форвард мюнхенской Баварии стал лучшим бомбардиром за календарный год, сообщает AS. С 1 января 2019 поляк забил 58 голов в 54 матчах в составе баварского клуба и сборной Польши. Об этом пишет "Футбол-24"

Вторым в этом рейтинге идет аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча-2019" отличился 50 голами в 58 играх за каталонцев и свою сборную. На третьем месте пока что расположился форвард ПСЖ и национальной команды Франции Килиан Мбаппе - 44 гола в 49 матчах.

Четвертым идет нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Стерлинг - 41 гол. Однако, в английской Премьер-лиге до конца года запланировано еще два тура и англичанин вполне может обойти как минимум Мбаппе. Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду занял в этом списке только шестое место - португалец сумел отличиться в воротах соперника 39 раз.

Топ-10 лучших бомбардиров:

1. Роберт Левандовски (Бавария, Польша) - 54

2. Лионель Месси (Барселона, Аргентина) - 50

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 44

4. Стерлинг (Манчестер Сити, Англия) - 41

5. Захави (Гуанчжоу Фули, Израиль) - 40

6. Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия) - 39

7. Альфредо Морелос (Рейнджерс, Колумбия) - 39

8. Карлос Вела (Лос-Анджелес, Мексика) - 38

9. Андрас Спорар (Слован, Словения) - 36

10. Габриэль Барбоза (Фламенго, Бразилия) - 36

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Роберт Левандовски установил в этом году рекорд результативности в Германии. Ему удалось отличиться в 11 матчах подряд.