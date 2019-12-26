Левандовский стал лучшим бомбардиром футбольного года

 
Ексклюзивы
1/5
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
"Супрун ушла - у Минздрава снова салоны "Порше" и "Лексус" - ученый
2 Просмотров: 4491
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 5310
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
"Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным" - бывший доброволец
1 Просмотров: 837
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 333
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 2835
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2070
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3042
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1818
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3204
Фото
Все фото
7
4
12
12
15
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
О такой женщине мечтает каждый: как выглядит жена лучшего футболиста Украины
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Видео
Все видео
После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму
После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
В Одессе тренер избил 11-летнего хоккеиста
"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии
"Лацио" выиграл у "Ювентуса" матч на суперкубок Италии
"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ
Малиновский принял участие в разгроме "Милана"
Малиновский принял участие в разгроме "Милана"
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 738
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3042
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3204
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1377
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
1 Просмотров: 1008
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
четверг, 26 декабря 2019 12:16

Левандовский стал лучшим бомбардиром футбольного года

  Комментировать
Левандовский стал лучшим бомбардиром футбольного года
Со сборной Польши Роберт Левандовский выиграл группу отбора к Евро-2020

2019 стал одним из самых успешных в карьере польского нападающего Роберта Левандовски. Он забил больше всех мячей за год.

Форвард мюнхенской Баварии стал лучшим бомбардиром за календарный год, сообщает AS. С 1 января 2019 поляк забил 58 голов в 54 матчах в составе баварского клуба и сборной Польши. Об этом пишет "Футбол-24"

Вторым в этом рейтинге идет аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча-2019" отличился 50 голами в 58 играх за каталонцев и свою сборную. На третьем месте пока что расположился форвард ПСЖ и национальной команды Франции Килиан Мбаппе - 44 гола в 49 матчах.

Четвертым идет нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Стерлинг - 41 гол. Однако, в английской Премьер-лиге до конца года запланировано еще два тура и англичанин вполне может обойти как минимум Мбаппе. Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду занял в этом списке только шестое место - португалец сумел отличиться в воротах соперника 39 раз.

Топ-10 лучших бомбардиров:

1. Роберт Левандовски (Бавария, Польша) - 54

2. Лионель Месси (Барселона, Аргентина) - 50

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) - 44

4. Стерлинг (Манчестер Сити, Англия) - 41

5. Захави (Гуанчжоу Фули, Израиль) - 40

6. Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия) - 39

7. Альфредо Морелос (Рейнджерс, Колумбия) - 39

8. Карлос Вела (Лос-Анджелес, Мексика) - 38

9. Андрас Спорар (Слован, Словения) - 36

10. Габриэль Барбоза (Фламенго, Бразилия) - 36

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кенджеру продадут в клуб из Чемпионшипа

Роберт Левандовски установил в этом году рекорд результативности в Германии. Ему удалось отличиться в 11 матчах подряд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Левандовский стал лучшим бомбардиром футбольного года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

Жителей сел приравняли к горожанам

Открыли новый химический элемент

Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли

Самое читаемое
&quot;Это покойники&quot; – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле 4 Просмотров: 17380
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 8316
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
 Просмотров: 5310
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 5256
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
Чего нельзя дарить на Новый год - советы астролога
 Просмотров: 4842
Спорт
Джошуа в следующем году хочет драться с Уайлдером
Джошуа в следующем году хочет драться с Уайлдером Просмотров: 72
Кенджеру продадут в клуб из Чемпионшипа
Кенджеру продадут в клуб из Чемпионшипа Просмотров: 351
Ярмоленко травмировался и пропустит месяц
Ярмоленко травмировался и пропустит месяц Просмотров: 207
Звезда мировых шахмат отказался выступать за сборную Украины
Звезда мировых шахмат отказался выступать за сборную Украины 1 Просмотров: 882
Назвали призовые, которые получат украинские спортсмены за Олимпиаду-2020
Назвали призовые, которые получат украинские спортсмены за Олимпиаду-2020 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
22
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
10
Опрос показал настроения украинцев относительно даты Рождества
6
"Взяток не брали, но результатов нету" - Зеленский увольняет двух глав ОГА
6
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
"Это покойники" – спортсмена возмутило засилье русского языка в Буковеле
Голосов: 147
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua