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воскресенье, 09 августа 2020 09:55

Левандовски замахнулся на рекорд Роналду

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Левандовски замахнулся на рекорд Роналду
Роберт Левандовский претендовал в этом году на "Золотой мяч". Фото Рейтер

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" (4:1). Таким образом, у него стало 13 голов в текущем розыгрыше турнира. Это пятый показатель в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов в истории.

Рекорд принадлежит португальцу Криштиану Роналду — 17 мячей в сезоне-2013/2014. Второе и третье места также у Роналду (16 голов в сезоне-2015/2016 и 15 голов в сезоне-2017/2018), четвёртое — у Лионеля Месси (14 мячей в сезоне-2011/2012).

Таким образом, до лучшего показателя в истории Левандовскому нужно забить четыре мяча максимум в трёх играх.

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В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с испанской "Барселоной" 14 августа

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